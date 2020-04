EU vil samle penge ind til udvikling af coronavaccine

Derfor vil EU afholde en onlinekonference 4. maj for at samle penge ind til udviklingen af en vaccine mod Covid-19, som er den sygdom, coronavirus kan forårsage.

En vaccine er afgørende for at bekæmpe coronapandemien, siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, onsdag.

- En vaccine er vores kollektivt bedste chance for at slå virusset. For at understøtte dette globale initiativ er der behov for finansiering.

- Dette (konferencen red.) vil hjælpe med at tackle de øjeblikkelige finansieringshuller og til at finde frem til innovative og retfærdige løsninger. Jeg håber, at lande og organisationer over hele verden vil svare på denne opfordring, siger von der Leyen.

Konferencen vil blive afholdt i samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Også den britiske sundhedsorganisation Wellcome Trust og Gates Foundation, som den amerikanske milliardær Bill Gates står bag, er involveret i forberedelserne af konferencen.

Generalsekretær i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, understregede også det store behov for en sikker og virkningsfuld vaccine mod Covid-19 for at stoppe spredningen.

- Vores globale forbundethed betyder, at risikoen for en tilbagevenden og genopblussen af Covid-19 vil vare ved, sagde han tidligere på ugen i en briefing om pandemien.

- I sidste ende er udvikling af en sikker og effektiv vaccine nødvendig for fuldt ud at standse smitteoverførsel, sagde WHO's leder.

Arbejdet for at udvikle en vaccine er i fuld gang flere steder i verden. Men det er et omfattende arbejde, og flere fagfolk har udtalt, at det vil tage minimum et år, før en vaccine er klar.

WHO anslog i marts, at det ville tage op mod 18 måneder at udvikle en coronavaccine, som vil kunne bruges globalt.