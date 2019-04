EU vil presse på for kvinders rettigheder i Afghanistan

Det er sket til et ministerrådsmøde mandag i Luxemburg, efter at der i den senere tid har været adskillige møder mellem amerikanske forhandlere og repræsentanter fra den militante gruppe Taliban.

EU's udenrigsministre opfordrer i en erklæring til, at kvinder skal have en "meningsfuld rolle" i fremtidige fredsforhandlinger i Afghanistan.

Senest er det kommet frem, at der er planer om et møde mellem Taliban og afghanske embedsfolk i Qatars hovedstad, Doha, senere i april, skriver nyhedsbureauet AFP.

Og selv om ingen af parterne kalder mødet for startskuddet på forhandlinger, ser mange en ende på den 17-årige konflikt i landet i sigte.

EU understreger her vigtigheden af, at afghanske kvinder bliver en "meningsfuld" del af fredsprocessen, som det hedder i udenrigsministrenes erklæring.

USA spiller en stor rolle i Afghanistan og er en vigtig del af en eventuel fredsproces.

Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström, peger dog over for nyhedsbureauet TT på, at man har vurderet, at det er vigtigt, at EU holder fast i et fokus på kvinderne i landet:

- Vi er ikke helt overbeviste om, at USA kommer til at slås fuldt ud for kvinderepræsentationen. Vi må gøre det definitivt. Vi må fra EU's side være glasklare på det område, siger Wallström til TT.

I ministerrådets erklæring om Afghanistan hedder det i øvrigt, at EU vil "agere garant for en fredsproces, hvis parterne ønsker det". Hvad det nærmere betyder, bliver ikke videre beskrevet.

Desuden står det klart, at EU kun vil støtte en eventuel fredsaftale, hvor den afghanske stat og dens institutioner fortsat er i funktion. Man vil altså ikke støtte, at Taliban går ind og overtager nogen af statens roller i Afghanistan.

Dertil understreger EU vigtigheden af at afholde "inklusive, troværdige og gennemsigtige" valg i landet.

Afghanistan skulle have afholdt præsidentvalg i april, men det er foreløbigt blevet udskudt til september grundet uro og optrappet vold.