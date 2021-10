- Vi er fast besluttede på, at EU fortsætter med at lede an i Glasgow om mindre end en måned, skriver klimaminister Dan Jørgensen (S) på Twitter.

EU vil opfordre til mere ambitiøse nationale mål ved COP26

Der er brug for mere global handling for at håndtere klimakrisen. Og det haster i "ekstrem" grad.

Sådan lyder konklusionen fra EU's miljø- og klimaministre onsdag. Her har de lagt sig fast på EU's position forud for klimatopmødet COP26 i Glasgow, Skotland, til november.

- Verden er i øjeblikket ikke på rette kurs i forhold til at holde den globale opvarmning under 1,5 grader. Mange flere fælles indsatser er nødvendige for at holde vores planets temperatur inden for sikre grænser.

- Ved COP26 vil EU opfordre alle parter fra Parisaftalen til at komme frem med ambitiøse nationale mål for at reducere udledninger af drivhusgasser, udtaler den slovenske miljøminister, Andrej Vizjak, som var vært for mødet, i en meddelelse.

Han mener, at de konklusioner, som ministrene har vedtaget, giver EU viljestyrke og et stærkt mandat til at lede diskussioner ved topmødet i den rigtige retning.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) deltog ved mødet onsdag, hvor han plæderede for et ambitiøst EU-mandat.

- Vi er fast besluttede på, at EU fortsætter med at lede an i Glasgow om mindre end en måned, skriver han på Twitter.

Ved COP26 er målet, at landene bliver enige om at sætte fart på handlingerne for at nå målene fra Parisaftalen, der blev indgået i 2015.

197 lande er med i aftalen, og EU's klimaministre er altså enige om, at alle bør fremsætte mere ambitiøse handlingsplaner for at mindske udledningen af CO2.

Det vigtigste mål fra Parisaftalen går på at holde temperaturstigningen under 2 grader - og helst under 1,5 grader - sammenlignet med førindustrielle niveauer.

Klimaministrenes aftale om EU's mandat ved COP26 følger, efter at finansministrene tirsdag blev enige om finansieringsdelen.

Tirsdag understregede finansministrene, at det er vigtigt, at de rige lande overholder løftet om at bidrage med 100 milliarder dollar - cirka 641 milliarder kroner - årligt til fattige landes klimakamp.

Samtidig opfordrede finansministrene andre rige lande uden for EU til også at trække deres del af læsset og spytte mere i kassen for klimafinansiering.