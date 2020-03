EU vil opbygge lager af respiratorer til EU-lande i akut nød

EU-Kommissionen vil opbygge et lager af respiratorer og andet medicinsk udstyr, som skal sendes til EU-lande, der står med et akut behov.

- Dette lager vil blive brugt til at støtte de EU-lande, der står og mangler udstyr, siger han.

Udstyret vil blive udleveret på basis af en vurdering af, hvem der har mest brug for det.

Da Italien for nylig bad andre EU-lande om hurtigt at sende sikkerhedsmasker til sundhedspersonale i det hårdt ramte land, var der umiddelbart ingen svar fra de øvrige lande i unionen.

Tyskland kom siden til som det eneste EU-land med et løfte om at sende masker.

Det er EU-Kommissionen, som skal træffe beslutning om, hvem der kan få materialer fra nødlageret. Den beslutning vil ifølge kommissæren være baseret på "objektive kriterier".

To lande - Italien og Spanien - har foreløbig efterspurgt medicinsk udstyr fra EU.

Lageret skal opbygges ved, at et EU-land tager på sig at indkøbe materialerne. Det vil blive finansieret "for op imod 90 procent" EU-penge.

Det pågældende EU-land skal også huse lageret.

Et "halvt dusin" EU-lande har ifølge Lenarcic sagt, at de vil være klar til at påtage sig denne rolle.

Kommissæren tilføjer, at tiltaget med et EU-lager ikke skal underminere et andet meget omtalt EU-initiativ om fællesindkøb af respiratorer og andet medicinsk udstyr.

De to tiltag skal "komplementere hinanden" i en situation, hvor alle EU-lande har - eller forventes at få - et akut behov for ekstra medicinsk udstyr.