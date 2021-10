EU vil hjælpe Ukraine med varme under kold vinter

Det siger EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, i forbindelse med et topmøde mellem EU og Ukraine tirsdag.

Ukraine har brug for sikkerhed i forhold til energiforsyning. Derfor må landet ikke være alt for afhængigt af russisk gas denne vinter.

- Jeg forstår Ukraines bekymringer om gasforsyning set i lyset af de meget lave gasleveringer fra Gazprom (russisk olie- og gasselskab, red.). Det er et problem. Ikke bare denne vinter, men også kommende vintre.

- Og derfor vil Kommissionen, sammen med ukrainske eksperter, udforske forskellige scenarier for at sikre tilstrækkelige leveringer til Ukraine, siger hun.

Von der Leyen uddyber, at man blandt andet vil kigge på muligheden for at øge leveringen af gas til Ukraine fra EU's medlemslande.

Det kan for eksempel være via Slovakiet, som siden september 2014 har haft en forbindelse til Ukraine.

Topmødet ligger på et tidspunkt, hvor man fra ukrainsk side er utilfredse med Ruslands ageren på gasmarkedet.

Derfor ønsker Ukraine, at vestlige allierede skal straffe Rusland. Ukraine mener, at Rusland bruger sine gasforsyninger som et våben mod Europa.

Fra EU's side deltog Ursula von der Leyen og EU-præsident Charles Michel i topmødet med Ukraine i hovedstaden Kijev tirsdag. Fra Ukraine deltog landets præsident, Volodimir Zelenskij.

Topmødet var et kort et af slagsen, hvor parterne mødtes i et par timer. Herefter underskrev de en fælles erklæring.

De har også underskrevet en aftale, der muliggør flere lavprisflyvninger mellem EU-lande og Ukraine.

Aftalen indebærer fælles standarder for blandt andet flysikkerhed. Det ventes, at den vil føre til flere direkte forbindelser mellem EU-lande og Ukraine.

Lavprisflyselskabet Ryanair bebudede tidligere på måneden, at det planlægger at udvide betydeligt i Ukraine.