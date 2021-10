Artiklen: EU vil hindre afghansk kollaps med nødhjælp for milliarder

Der er brug for handling for at undgå humanitært og økonomisk kollaps i Afghanistan, siger kommissionsformand.

EU har afsat sammenlagt en milliard euro - svarende til 7,44 milliarder kroner - til nødhjælp til Afghanistan og dets nabolande.

Det oplyser EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, tirsdag.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at undgå et humanitært og socioøkonomisk kollaps i Afghanistan. Det skal gøres hurtigt, siger hun i en udtalelse.

Den militante talibanbevægelse overtog magten i Afghanistan 15. august.

Det skete, da gruppen indtog landets hovedstad, Kabul, i kølvandet på at have indtaget en stribe provinsbyer på kort tid.

Ursula von der Leyen understreger, at EU's støtte skal gå til det afghanske folk og dets naboer. Taliban skal leve op til en række krav fra EU, for at der også fremover skal sendes nødhjælp til Afghanistan.

- Vi har været helt tydelige omkring vores betingelser for samarbejde med de afghanske myndigheder. Herunder om menneskerettigheder.

- Indtil videre taler meldinger fra landet for dem selv. Men det afghanske folk skal ikke betale prisen for Talibans handlinger. Det er derfor, at den afghanske støttepakke er til det afghanske folk og landets naboer, lyder det.

Taliban har hævdet, at gruppen ikke vil holde landet i lige så stramt et greb, som det var tilfældet, sidst den var ved magten. Det var fra 1996 til 2001.

Der har dog alligevel været ubehagelige meldinger fra Afghanistan.

Blandt andet blev fire lig hængt offentligt til skue fra kraner i den vestafghanske by Herat sidst i september.

EU annoncerede midt i september en nødhjælpspakke til en værdi af 300 millioner euro. Den er en del af pakken, der er annonceret tirsdag.