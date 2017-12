EU vil have milliardstraf mod Rusland i svinestrid

EU forsøger at få bemyndiget sanktioner mod Rusland for årligt 1,39 milliarder euro (omkring 10,4 milliarder kroner), fordi russerne ifølge EU-Kommissionen ikke lever op til WTO's regler for svin og svinekød.

EU vil anmode voldgiftsorganet i Verdenshandelsorganisationen, WTO, om at tage stilling til sagen, hvilket udløser en ny juridisk proces.

EU fastslår, at dette ikke er sket, og unionen anmoder nu om at kunne indføre sanktioner for et beløb, der svarer til den relevante eksport i 2013 øget med 15 procent per år.

Det russiske importforbud har ramt blandt andre de danske svineproducenter hårdt.

Importforbuddet blev indført i januar 2014, formelt som reaktion på at der var fundet afrikansk svinepest hos to vildsvin i Litauen.

Den russiske reaktion har fra EU's side dog været set som en reaktion på spændingerne i Ukraine og EU's sanktioner mod Rusland.

Det russiske importforbud mod svineprodukter blev fra russisk side fulgt op af meget mere omfattende importforbud mod fødevarer fra EU.

Appelinstansen i WTO underkendte i februar det russiske importforbud for svin, blandt andet med den begrundelse at det er alt for omfattende.

Danish Crowns slagterier har måttet lukke en del af deres produktion ned. De danske slagterier har dog - blandt andet med hjælp fra et nyt EU-program - fundet nye eksportmarkeder for nogle af deres produkter.

Rusland har kun været medlem af WTO siden 2012. I den periode er der anlagt syv sager mod landet. Sagen om svinekød var den første, der nåede hele vejen igennem den juridiske proces.