EU vil beskytte virksomheder mod USA's Iran-sanktioner

Det sker, efter at USA ensidigt har valgt at trække sig ud af den multilaterale atomaftale med Iran. Aftalen har løftet sanktioner mod landet til gengæld for, at Iran har sat sit atomprogram på pause.

- Så længe iranerne respekterer deres del af aftalen, vil EU selvfølgelig overholde den aftale, som det var arkitekten bag.

- En aftale, der blev enstemmigt ratificeret af FN's Sikkerhedsråd, og som er afgørende for at skabe fred i regionen.

- Men de amerikanske sanktioner vil ikke være uden effekt. Så Kommissionen og EU har en pligt til at gøre, hvad vi kan, for at beskytte vores virksomheder, skriver formand for EU-Kommissionen Jean-Claude Juncker i pressemeddelelsen.

Ifølge meddelelsen vil EU begynde arbejdet med at forbyde europæiske virksomheder at følge USA's sanktioner, lade europæiske virksomheder søge erstatning for tab og skærme dem fra domme for brud på sanktioner i domstole uden for EU.

Derudover skal Den Europæiske Investeringsbank, EIB, sikres at kunne støtte aktiviteter i Iran.

Samtidig vil EU arbejde for at "fortsætte og styrke" samarbejdet med Iran og opfordrer EU-landene til at undersøge muligheden for at foretage store engangsoverførsler til Irans centralbank, så landet kan få betaling for olieeksport.

- Det er positivt, at EU tager skridt til at skærme europæiske virksomheder mod tilbagerulningen af de amerikanske sanktioner overfor Iran, men det bliver nok svært at få det til at virke i praksis.

- Det er helt afgørende, at en blokeringsforordning også kommer til at omfatte bankerne, så det bliver forbudt for europæiske banker at nægte at overføre penge til og fra Iran, skriver underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen i en kommentar.

- Kun derved vil virksomhederne kunne opretholde deres samhandel med Iran, tilføjer Peter Thagesen.