- Jeg kender Margrethe Vestager særdeles godt, og jeg har den højeste respekt for hende og hendes integritet, men også for hendes beslutsomhed. Hvis hun tager fat, kan man forvente opfindsomme løsninger, siger EIB-chef Werner Hoyer. Hoyer appellerer til, at EU "tager sig sammen" på det digitale, som danskeren nu får ansvar for.

EU venter utålmodigt på Vestagers it-fix

Margrethe Vestager får ansvar for det digitale område, og forventningerne til, at EU-kommissæren kan løfte et fodslæbende EU ind i den moderne verden, er store.

Europa halter håbløst efter på det digitale område, som Vestager får et overordnet ansvar for i den næste EU-Kommission.

Mens Margrethe Vestagers forfremmelse fra EU's konkurrencekommissær til ledende næstformand foreløbig er udskudt et par uger endnu, sidder regeringschefer og EU-bosser utålmodigt og venter på at få danskeren i sving.

