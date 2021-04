EU venter med sanktioner mod Rusland trods troppeeskalering

Ifølge EU's udenrigschef, Josep Borrell, har russerne nu sendt 150.000 soldater til grænsen og Krim. Det er det højeste antal, siden den otte år lange konflikt begyndte.

Danmark vil være parat til flere EU-sanktioner, hvis Ruslands "provokationer" ved den ukrainske grænse fortsætter.

Men indtil videre vil udenrigsminister Jeppe Kofod (S) afvente, om russerne reagerer.

- Nu handler det om deeskalering, da der står over 100.000 russiske tropper linet op ved grænsen. Men det er klart, at hvis Rusland fortsætter disse provokationer, så er jeg bestemt meget åben over for yderligere sanktioner, siger Kofod (S) efter EU-mødet på video mandag.

EU har i forvejen flere sanktioner rettet mod Rusland. De er blandt andet forbundet med konflikten i Ukraine, Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim og manglende implementering af Minsk-aftalen om fred.

- Der er flere end 150.000 russiske soldater samlet ved Ukraines grænse og på Krim, siger Borrell efter mødet. Han oplyser ingen kilde til dette antal.

Den danske udenrigsminister nævner "100.000 russiske soldater" efter mødet.

Konflikten har stået på siden 2014. Den er eskaleret de seneste måneder efter et mere rolig halvår i 2020. I årets første måneder blev 29 ukrainske soldater ifølge Kofod dræbt. Antallet i anden halvdel af 2020 var fire.

Det talte EU's udenrigsministre mandag med Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, om.

- Det er en voldsom stigning som følge af blandt andet russiske snigskytter. Det var et meget vigtigt budskab i vores samtaler med Kuleba, at vi viser fuld solidaritet med Ukraine og landets territoriale integritet og suverænitet, siger Kofod.

I begyndelsen af 2014 flygtede Ukraines daværende præsident, Viktor Janukovitj, til Rusland, og den tidligere sovjetrepublik fik en proeuropæisk regering.

Et pres for reformer i Ukraine går dog stadig trægt.

- Et velfungerende og demokratisk Ukraine vil være det bedste bolværk også mod Ruslands provokationer og aggressioner. Der er det rigtigt, at reformer er helt afgørende, og det er noget, som Danmark har fokus på, siger Kofod.

EU-landene og danske udenrigsministre har nævnt nødvendigheden af reformer mange gange i samtaler med Ukraine siden 2014.

De magtfulde oligarker i landet har været en af flere hindringer for en demokratisering i Ukraine.

Kofod siger, at han talte med sin kollega om det igen forleden.

- Det er klart, at jeg ville ønske, at reformerne gik hurtigere. Men vi presser på. Jeg kan ikke se noget alternativ til reformerede og demokratiske institutioner i Ukraine med stærke retsstatsinstitutioner og et stærkt civilsamfund, siger ministeren.