EU-venlig udfordrer vandt første valgrunde i Moldova

Sandu har fået 36 procent af stemmerne mod 32 procent til præsidenten.

På selve valgdagen søndag tydede de foreløbige optællinger ellers på, at Dodon havde fået flest stemmer.

Økonomien har været et helt centralt tema i valgkampen. Moldova, der er et af Europas fattigste lande, bevæger sig på kanten af et økonomisk kollaps.

Den tidligere sovjetrepublik, der ligger mellem Ukraine og EU-landet Rumænien, har længe været splittet mellem et ønske om at nærme sig EU og samtidig opretholde en god forbindelse til og loyalitet over for Rusland.

Igor Dodon har søgt opbakning og støtte i Moskva.

Sandu har under valgkampen slået på, at et tættere samarbejde og integration med EU kan bringe Moldova ud af krisen.

Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) meddeler mandag, at valget i det store hele er godkendt.

- De fundamentale rettigheder blev respekteret, lyder det fra OSCE's valgobservatører.

Dog har beskyldninger om udenlandsk indflydelse indimellem overskygget valgkampen, siger chefen for observatørerne, Corien Jonker.

Der har også været beskyldninger om, at nogle af kandidaterne har købt sig til stemmer.

Moldova er et af de mindste og fattigste lande i Europa. Der bor 3,5 millioner mennesker.

Maia Sandu er økonomiuddannet fra det amerikanske Harvard Universitet og er kendt for sin kamp mod korruption.

Sidste år stod hun i spidsen for en koalitionsregering, der kollapsede efter en kort levetid.

I alt var otte kandidater opstillet ved søndagens præsidentvalg. Men hvis ingen kandidat får over 50 procent af stemmerne, er det de to, der får flest stemmer, som går videre til anden valgrunde.