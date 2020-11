EU-venlig præsidentkandidat øjner sejr i Moldova

Med 72 procent af stemmerne talt op har Sandu fået lidt over 52 procents opbakning, mens den siddende præsident, Igor Dodon, ser ud til at få knap 48 procent.

Det viser foreløbige resultater fra landets valgkommission.

En valgstedsmåling, der blev offentliggjort, efter at valgstederne i den tidligere sovjetstat lukkede søndag klokken 20 dansk tid, viste en lidt større føring til Sandu.

Præsident Dodon hævder, at han står til en jordskredssejr.

- Ifølge vores vurderinger og estimater fører vi inde i landet med undtagelse af Transnistrien og diasporaen, siger Dodon ifølge det russiske nyhedsbureau Tass på en briefing søndag aften.

Valget står mellem Dodon, der ønsker fortsat tætte bånd til Rusland, og oppositionens kandidat, der vil vende sig i retning af EU.

Den 48-årige Maia Sandu har tidligere arbejdet for Verdensbanken og var også en kort overgang premierminister i Moldova.

Ved første valgrunde for to uger siden fik hun 36 procent af stemmerne mod 33 procent til den siddende præsident, Igor Dodon.

- I dag har I magten til at straffe dem, der har stjålet fra jer og som reducerede jer til elendighed og tvang jer ud af jeres hjem, sagde Maia Sandu til de rullende tv-kameraer, efter at hun stemte søndag.

Det er en henvisning til Igor Dodon, der er blevet beskyldt for korruption.

Sandus løfter om at bekæmpe den omfattende korruption vinder gehør i Moldova, der er et af Europas fattigste lande.

Helt op mod 40 procent af landets befolkning er rejst ud for at søge arbejde i andre lande.

Tal fra Moldovas valgmyndigheder viser, at over 200.000 moldovere, der er bosat i udlandet, har stemt ved søndagens anden valgrunde.

Ved første valgrunde for to uger siden stemte 150.000 af de vælgere, der bor udenlands.

I Ruslands hovedstad, Moskva, var der lange køer af moldovere, der ville stemme.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har åbent opfordret moldoverne til at stemme på hans allierede Igor Dodon.

Hvis valgresultatet - der forventes at begynde at tegne sig omkring midnat dansk tid - skulle vise tæt løb eller sejr til Dodon, vil Sandus tilhængere formentlig gå på gaden og demonstrere.

Det samme kan blive tilfældet, hvis Sandu løber med sejren.

Inden valget opfordrede præsident Dodon sine tilhængere til at gå på gaden, når valgstederne er lukket søndag aften, for at "beskytte vores sejr".