EU vedtager fælles regler i kampen mod billethajer

Centralt i lovgivningen er et forbud mod videresalg af billetter, som er erhvervet med hjælp fra computersoftware - såkaldte billetrobotter - der lader brugeren omgå billetportalers regler om, hvor mange billetter man må købe per person.

For første gang nogensinde vedtager man lovgivning på EU-niveau om billetsalg.

Billethajer bruger robotterne til at opstøve så mange billetter som muligt til populære begivenheder og videresælge dem til overpris, hvis begivenheden bliver udsolgt.

EU-parlamentariker Daniel Dalton fra EU-gruppen De Europæiske Konservative og Reformister har været ordfører på loven. Han mener ikke, at der er nogen legitim grund til at bruge billetrobotter.

- Alle undtagen billethajer taber på storkøb lavet af robotter. Det forhindrer enten rigtige fans i at se deres favorithold eller kunstner, eller tvinger dem til at betale meget mere end udsalgsprisen, siger Dalton.

En analyse foretaget i 2019 af Distil Networks, et firma specialiseret i at registrere og bekæmpe robotprogrammer på nettet, viste, at omkring 40 procent af billetkøbene på 180 portaler var foretaget af robotter.

I Danmark har det i årevis været ulovligt at videresælge billetter med fortjeneste.

Men kulturminister Mette Bock (LA) pegede i november på, at problemerne med billethajer krævede løsninger på EU-plan.

- Problemet er, at der en del EU-lande, der ikke har lovgivning imod det. Det vil sige, at de (billethajer, red.) kan basere sig i udlandet og dermed på lovligt grundlag foretage sig nogle af de her ting, sagde hun dengang.

På globalt plan anslås billethajers forretning at være i milliardklassen.

Den internationale markedsanalysevirksomhed Technavia publicerede i 2015 en rapport, der skønnede det internationale marked for videresalg af billetter til at udgøre knapt ni milliarder dollar, eller hvad der svarer til lidt over 57 milliarder kroner.