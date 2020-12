EU varsler flere sanktioner mod Tyrkiet for havboringer

EU's medlemslande er natten til fredag blevet enige om, at de vil føje flere navne til sanktionslister rettet mod Tyrkiet.

Det bekræfter konklusioner fra et EU-topmøde i Bruxelles, hvor diskussionerne om Tyrkiet trak ud i timevis, da nogle lande ønsker at straffe Tyrkiet hårdere, mens andre mener, at EU skal holde igen.

Tyrkiet er en nabo og partner på nogle områder, blandt andet i forhold til migration. Samtidig er Tyrkiet en af de store militære magter i Nato, som også mange af EU-landene er medlem af.

Det er nu planen, at sanktionslister skal forberedes af embedsmænd, og derpå er det op til landenes udenrigsministre at drøfte dem og vedtage dem.

Stats- og regeringscheferne blev også enige om at give EU's udenrigschef, Josep Borrell, en opgave med at udarbejde en statusrapport om forholdet til Tyrkiet.

Den skal stats- og regeringscheferne have senest til et topmøde i marts 2021.

EU har ifølge konklusionerne en "strategisk interesse" i et godt forhold til Tyrkiet. En "gensidig fordelagtig" relation med et godt "samarbejde".

Men forholdet til Tyrkiet er udfordrende for EU. Det er på nogle områder blevet værre, end det var. Tidligere på året truede Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, med at åbne porten for flygtninge mod EU.

EU indgik for nogle år siden en aftale med Tyrkiet, der indebærer, at Tyrkiet huser flygtninge, og at EU betaler Tyrkiet for udgifter forbundet med dette.

I årevis har Grækenland og Cypern været i konflikt med den store nabo om retten til at bore efter råstoffer under havbunden.

Tyrkiet gør krav på områder, som EU-landene mener er deres, og de anerkender ikke hinandens områder.

Det er en konflikt, som stats- og regeringscheferne har diskuteret på en række topmøder tidligere.

- EU holder fast i forsvaret af egne interesser og dem, som medlemslandene har, og på opretholdelsen af stabilitet i regionen, hedder det i konklusionerne.

EU-landene opfordrer til, at Tyrkiet går med på at søge FN-hjælp til forhandlinger om afgrænsning af havzonerne. Desuden vil EU forsøge at koordinere spørgsmål om Tyrkiet med USA.