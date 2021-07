EU-udspil vil sende prisen på opvarmning og benzin i vejret

Det er et blandt flere forslag, som EU-Kommissionen onsdag har præsenteret i en meget omfattende pakke for at nå store klimamål, og det vil ramme socialt skævt.

Benzin og diesel til køretøjer og naturgas til opvarmning af huse skal omfattes af et system for handel med CO2-kvoter, ETS, hvilket vil sende priserne i vejret.

Det erkender EU-Kommissionen, som derfor samtidig vil lancere en fond, som skal kompensere og hjælpe områder i Europa med at omstille sig til vedvarende og mere klimavenlige former for energi.

- Det er ægte støtte til dem, som har mest brug for det. Det er ægte solidaritet, siger kommissionsformand Ursula von der Leyen på et pressemøde.

Transport og bygninger bliver del af et eget ETS-system, som oprindeligt blev skabt for knap 20 år siden. ETS-systemet dækkede fra begyndelsen kraftværker og tung industri.

Det bliver ikke en direkte "skat" til borgere. Det er udbyderne, som skal håndtere kvotehandlen, mens forbrugerne vil opleve det som en stigning i priserne.

EU-Kommissionen foreslår desuden, at man fra 2035 ikke længere kan sælge biler, som udleder CO2.

Det er ikke direkte et forbud imod forbrændingsmotorer i vejtransporten, men det skal være slut med nye benzin- og dieselbiler i 2035. Reduktionen af CO2 i biler skal være reduceret med 55 procent i 2030.

I Europa-Parlamentet har medlemmer advaret mod at gøre transport og bygninger til del af et kvotehandelssystem.

Særligt for østeuropæerne vurderes det at blive en stor udfordring, hvis man gennem et kvotesystem får en EU-pris på CO2 trods kompensation.

Politikere har råbt op og mindet om, hvordan bevægelsen "de gule veste" i perioder har lammet det franske samfund med blokader og uro fra efteråret 2018 og et par år frem.

De gule veste opstod som følge af prisstigninger på brændstof og udviklede sig siden til at omfatte utilfredshed over andre områder.

En sådan udvikling skal klimafonden forhindre. Det er planen, at en procentdel af de midler, som ETS-systemet på transport og bygninger indbringer, skal finansiere fonden.

Fonden skal sende penge til medlemslande til konkrete projekter for at sætte fart på den grønne omstilling, hvor man halter mest efter.

Det oprindelige ETS-system udvides til også at omfatte skibsfart, bekræfter EU-Kommissionen onsdag.

Desuden foreslås en klimatold, som i første omgang vil omfatte en håndfuld sektorer, og som tidligst vil koste virksomheder i tredjelande penge fra 2026.

Det er et værktøj, som store tredjelande har forsøgt at tale EU fra at indføre.