EU-udspil til coronapas gør accept af Sputnik V frivillig

EU-Kommissionen har onsdag fremlagt et udspil til, hvordan et sådan pas kan se ud, efter at mange medlemslande - heriblandt Danmark - er langt med udviklingen af deres egne nationale ordninger.

Et coronapas i EU skal gøre det muligt at krydse grænser og restriktioner, hvis man eksempelvis er vaccineret eller tidligere smittet med coronavirus.

- Med certifikatet kan vi sikre, at EU-borgere og deres familier kan rejse trygt og med færrest mulige restriktioner til sommer, siger EU's retskommissær Didier Reynders.

Dermed bekræfter kommissæren også, at passet, der på EU-sprog hedder "digitalt grønt certifikat", ikke vil være klar de næste par måneder.

Passet skal i udgangspunktet dække de vacciner, som man i EU har givet en betinget markedsgodkendelse. Det vil sige, at eksempelvis den russiske vaccine Sputnik V, som Ungarn benytter, ikke er med.

Men ifølge forslaget kan EU-landene selv beslutte, om de vil acceptere disse andre vacciner i coronapasset.

Det vil så ikke forpligte alle EU-lande til at acceptere, at restriktioner ophæves, hvis man er vaccineret med Sputnik V. Kun hvis rejselandet selv har valgt at godkende den russiske vaccine.

Der er overordnet tale om et forslag til en EU-ramme for digital registrering af vaccination, immunitet og test for coronavirus.

- Situationen med virus i Europa er stadig meget udfordrende, og det er afgørende, at vi har tillid til de beslutninger, der træffes. Det er kun via en fælles tilgang, at vi kan vende sikkert tilbage til fri bevægelighed i EU, siger EU-sundhedskommissær Stella Kyriakides.

Efter at EU-Kommissionen onsdag har fremsat sit forslag, skal medlemslandene og EU-Parlamentet nu diskutere det og nå frem til en fælles løsning. I næste uge holder EU-landene topmøde.

Til sommer er det planen, at EU-Kommissionen har etableret et it-system, der skal gøre det let og effektivt at sikre godkendelse af certifikater på tværs af alle medlemslande.

Kommissionen samarbejder med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om at sikre, at de certifikater, der udstedes i EU, også bliver gyldige uden for EU.

Ud over coronapasset indeholder onsdagens udspil fra EU-Kommissionen også forslag til fælles retningslinjer for test og analyser af spildevand til at spore coronavarianter.