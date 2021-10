EU udsætter handelssamtaler med Australien midt i ubådsstrid

I stedet vil Australien opbygge en flåde af atomdrevne ubåde baseret på amerikansk og britisk teknologi. Dermed går Frankrig glip af en kontrakt til et trecifret milliardbeløb i kroner.

Beslutningen har vakt enorm vrede i Frankrig, som har anklaget Australien og USA for at have gået bag om ryggen på franskmændene.

Hændelsen fik sågar Frankrig til at hjemkalde sine ambassadører fra Canberra og Washington D.C.

I solidaritet med Frankrig har EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, stillet spørgsmål ved, om EU kan indgå en handelsaftale med Australien.

- Der er mange spørgsmål, som skal besvares. Et af vores medlemslande er blevet behandlet på en måde, der ikke er acceptabel, sagde von der Leyen for nylig i forbindelse med FN's Generalforsamling i New York City ifølge CNN.

På sidelinjen af generalforsamlingen mødtes EU's udenrigsministre for at drøfte sagen.

Her sagde EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, efterfølgende, at ministrene udtrykker "solidaritet" med Frankrig om den annullerede ubådsaftale.

Den australske handelsminister, Dan Tehan, afviser fredag at kommentere, hvorvidt ubådsaftalen har spillet en rolle i de nu udskudte forhandlinger.

Han bekræfter dog, at planlagte forhandlinger 12. oktober er blevet udskudt en måned.

- Jeg vil mødes med min EU-pendant Valdis Dombrovskis i næste uge for at drøfte den 12. forhandlingsrunde, som nu vil finde sted i november i stedet for oktober, siger Dan Tehan i en udtalelse til Reuters.