EU-udenrigschef: Umuligt at evakuere alle afghanere på ti dage

"Det er matematisk umuligt" at evakuere de mange afghanere, der har arbejdet for EU, Nato eller andre udenlandske institutioner, med deres familier fra Kabul inden den 31. august.

USA har fastsat 31. august som dato for, hvornår evakueringer skal være afsluttet.

Men kaos ved lufthavnen i Kabul og problemer med sikkerheden gør det umuligt at nå, siger Borrell.

Han tilføjer, at "vi har klaget" til amerikanerne over, at sikkerheden ved Kabuls lufthavn i nogle tilfælde er alt for striks.

Det betyder, at afghanere, der har arbejdet for EU eller de enkelte EU-lande, ikke har kunnet komme ind i lufthavnen og blive evakueret med fly.

Fredag sagde Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, efter et møde mellem Nato-landenes udenrigsministre, at evakueringerne er vanskelige, men at det har højeste prioritet at løse problemerne.

- Vi skal gøre det muligt for flere mennesker, især afghanere, at komme til lufthavnen og om bord på flyene, lød det fra Stoltenberg.

Han sagde også, at flere Nato-lande har foreslået, at man forlænger USA's fastsatte frist og holder lufthavnen åben for evakueringer efter 31. august.

- Flere af vores allierede har nævnt behovet for muligvis at forlænge den for at kunne få flere mennesker ud, sagde Nato-chefen.