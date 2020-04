EU til briterne: Vi skal nå aftale på alle områder - især fiskeri

EU vil ikke gå med til en aftale, som ikke inkluderer langsigtede løsninger på fiskeri, det skal stå "krystalklart" for Storbritannien, understreger Barnier.

Men der er ingen fremskridt i forhandlingerne om fiskeri ved denne forhandlingsrunde, siger han.

- Storbritannien har ikke fremlagt nogen juridisk tekst på fiskeri. Selv om vi begge har anerkendt, at vi skal finde en løsning før juli.

- Men EU kommer ikke til at gå med til en aftale, som ikke sikrer fiskeriet, siger Barnier.

EU har fremlagt et udkast til forhandlinger med Storbritannien på 350 sider. Det dækker ifølge Barnier alle områder.

Men Storbritannien har ikke lavet samme juridiske udkast på alle områder, mener Barnier. Og det skal til for at kunne nå en aftale.

- Vi kan ikke acceptere at lave udvalgte fremskridt på et begrænset antal områder. Vi skal lave fremskridt på alle problematikker parallelt.

- Storbritannien kan ikke afvise at forlænge overgangsperioden og på samme måde sætte tempoet ned på visse områder. Vi skal finde løsninger på alle politiske områder, siger Barnier.

Forhandlingerne blev holdt som videokonference mellem parterne. Men Barnier er skuffet over, at der ikke blev gjort større fremskridt.

Han peger på flere grundlæggende problemer, som briterne ikke har villet diskutere.

Det handler især om lige konkurrence og gensidig markedsadgang, som er vigtige punkter for EU.

Storbritannien forlod EU 31. januar med en overgangsperiode til årets udgang. Det betyder, at briterne fortsat følger EU's regler og er en del af det indre marked frem til 2021.

De første forhandlinger om det fremtidige forhold blev indledt 2. marts i Bruxelles. Den anden runde var planlagt til 18. marts, men den fik coronavirusset sat en stopper for.

Barnier testede positiv for Covid-19, og Storbritanniens chefforhandler, David Frost, gik i isolation med symptomer på sygdommen.

David Frost har under ugens forhandlinger igen gjort det klart over for EU, at landet ikke ønsker en forlængelse af overgangsperioden trods forsinkelsen.

Men EU holder stadig muligheden for en forlængelse åben, så længe det er en fælles beslutning, siger Barnier.

De næste forhandlinger mellem parterne skal finde sted 11. maj.