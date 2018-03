EU til Trump: Handelskrige er dårlige og nemme at tabe

Handelskrige er gode og nemme at vinde, mener USA's præsident, Donald Trump (til venstre). Nej, handelskrige er dårlige og nemme at tabe, svarer EU-præsident Donald Tusk (til højre). Her ses de to præsidenter under et G7-topmøde i Italien sidste år.

Foto: Scanpix/Filippo Monteforte/arkiv