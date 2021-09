EU strammer visumregler for Hviderusland på grund af migranter

Det sker som reaktion på det, der af EU opfattes som "aggressive" hviderussiske forsøg på at destabilisere unionen ved at sende migranter videre til EU-lande.

Sådan lyder det onsdag fra EU's kommissær for indre anliggender, Ylva Johansson.

Den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, meddelte i maj, at hans regering ikke længere ville hindre migranter i at komme videre til EU. Det var et modsvar på skærpede vestlige sanktioner.

Sidenhen har blandt andet Litauen og Polen oplevet en stigning i antallet af migranter.

- Vi har et aggressivt regime, Lukasjenko, som faktisk forsøger at presse migranter mod europæiske grænser for at destabilisere EU, siger Johansson på et pressemøde.

- Dette er en aggressiv handling.

Johanssons kommentarer kommer i forbindelse med et forsøg på at genoplive forsøg på at komme frem til et nyt EU-migrationssystem.

EU-kommissæren foreslår blandt andet en styrket indsats mod menneskehandel.

Hun henviser til tal fra det europæiske politisamarbejde Europol, som viser, at 90 procent af såkaldte irregulære migranter ankommer med hjælp fra menneskehandlere.

Det er afgørende, at visumændringerne rammer embedsmænd og ikke almindelige hviderussere, mener Johansson.

- Det, som vi ser nu, er en desperat Lukasjenko, siger hun.

- Dette er et regime, som har nægtet sit eget folk fri og fair valg. Det er et regime, som sætter den politiske opposition i fængsel.

- Det er et regime, som har kapret et passagerfly, og nu bruger det uskyldige mennesker i dets aggressive fremfærd.

Lukasjenko har givet Vesten skylden for situationen ved grænsen mellem Hviderusland og Polen. Han mener, at der potentielt venter en humanitær katastrofe denne vinter.