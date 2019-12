EU stiller skrappe sikkerhedskrav til 5G-mobilnetværk

Sådan lyder konklusionen, efter at EU-landene mødtes for at drøfte 5G-netværkets fremtidige rolle i Europa i Bruxelles tirsdag.

5G-mobilnetværket skal være en økonomisk drivkraft for EU-landene uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Det er således et klart signal til kommissæren for det indre marked, Thierry Breton, der for anden dag er i arbejdstøjet.

Ved dagens møde kunne han tage bestik af medlemslandenes bekymringer om risici ved 5G-netværket og forberede sig på det kommende arbejde.

- Koordinationen af cybersikkerhed er essentielt for fremtiden, sagde Thierry Breton efter mødet.

- Det faktum, at vi er så sammenkoblet, betyder, at Kommissionen skal spille en koordinerende rolle, så vi får implementeringen eksekveret korrekt.

EU-Kommissionen udgav den 9. oktober en risikovurdering af cybersikkerheden i 5G-netværket baseret på de enkelte landes risikovurderinger.

Rapporten og de risici, der blev belyst i den, er i dagens konklusioner blevet anerkendt af EU-landene, der samtidig lægger vægt på en hurtig og effektiv udrulning af 5G-netværket.

Meningen bag 5G-netværket er blandt andet at styrke konkurrenceevnen i medlemslandene ved at gøre data mere tilgængeligt for eksempelvis små og mellemstore virksomheder.

I forbindelse med implementeringen opfordres der blandt andet til at søge efter flere forskellige udbydere, når landene vælger 5G-udbydere, for at minimere sårbarheden, fremgår det af konklusionerne.

Kommissionen vil udarbejde en handlingsplan eller en værktøjskasse, der skal indeholde en række anbefalinger til at reducere risici inden udgangen af året.

Det er medlemslandene selv, der står for at implementere cybersikkerhedsforanstaltninger, men kan således få assistance fra EU's cyberagentur, Enisa.