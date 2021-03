EU søger USA's hjælp for at få coronavacciner

Samtidig ønsker EU, at USA sikrer, at ingredienser til vaccineproduktion kan eksporteres frit fra USA til Europa.

- Vi stoler på, at vi kan samarbejde med USA om at sikre, at vacciner fremstillet eller emballeret i USA for at opfylde vaccineproducenters kontraktmæssige forpligtelser med EU fuldt ud honoreres.

Det citerer Financial Times EU-Kommissionen for at sige.

Oplysningerne kommer, kort efter at det kom frem, at EU selv blokerer for, at vacciner kan sendes ud af EU.

I torsdags blokerede Italien for eksport af 250.000 vaccinedoser fra AstraZeneca til Australien.

Det er sket med grønt lys fra EU-Kommissionen.

Det skyldes, at AstraZeneca ikke har leveret det antal doser til EU, som selskabet har indgået kontrakt om at levere.

EU oprettede i januar et system, der giver mulighed for at overvåge den fælles udrulning af vacciner inden for de 27 medlemslande.

Det åbnede ligeledes for, at EU kan blokere for vaccinesendinger.

Overvågningen af udrulningen af vacciner i EU begyndte i slutningen af januar og skal løbe til slutningen af marts.

I den periode skulle AstraZeneca levere 100 millioner doser til EU.

Det ser ud til, at selskabet kun leverer 40 procent af de lovede doser i perioden.