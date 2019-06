EU-skilsmisse skaber på tredje år tumult i Storbritannien

Det er tre år siden, at et lille flertal af briterne besluttede, at Storbritannien skulle forlade EU.

Vejen mod brexit har kostet to premierministre posten. Afskeden er blevet udskudt to gange. Og den længe ventede afklaring på, hvordan briterne skal træde ud af EU, lader fortsat vente på sig.

På treårsdagen for brexitafstemningen står Storbritannien midt i en magtkamp om, hvem der skal overtage den svære opgave med at styre landet ud af EU.

Favoritten til posten som Storbritanniens næste premierminister, Boris Johnson, står over for udenrigsminister Jeremy Hunt.

Begge siger, at de ønsker at genforhandle den skilsmisseaftale, som nu afgående premierminister Theresa May er nået til enighed med EU om, efter to års svære forhandlinger. En aftale, som det britiske parlament har stemt ned tre gange.

EU-præsident Donald Tusk gjorde dog fredag klart, at EU står fast på, at skilsmisseaftalen ikke er åben for genforhandling.

- Intet har ændret sig, når det kommer til vores position, sagde han efter et EU-topmøde i Bruxelles.

Tusk understregede samtidig, at de resterende 27 EU-medlemslande er enige om, at de vil fortsætte samarbejdet med den næste britiske premierminister i håbet om at undgå et kaotisk brexit.

Ifølge den irske premierminister, Leo Varadkar, er tålmodigheden dog ved at være opbrugt i EU. Han advarede på topmødet om, at der i EU er en "enorm fjendtlighed" mod at give briterne yderligere udsættelser.

Både Jeremy Hunt og Boris Johnson har givet udtryk for, at Storbritannien bør forlade EU på den nuværende deadline, 31. oktober - også hvis det indebærer, at det bliver uden en aftale.

55-årige Boris Johnson personificerede i høj grad modstanden mod EU op til folkeafstemningen i 2016. Men han har ifølge kritikere egenskaber, der gør ham uegnet som premierminister, såsom et ret afslappet forhold til kendsgerninger.

Derfor har 52-årige Jeremy Hunt markedsført sig selv som det "seriøse" alternativ og har halet ind på Boris Johnson i magtkampen.

Landets næste premierminister vælges gennem en urafstemning blandt de cirka 160.000 medlemmer af Det Konservative Parti, som blev indledt lørdag. Afgørelsen ventes klar efter 22. juli.