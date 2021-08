EU skal betale mere for Danmarks foretrukne coronavacciner

EU må punge lidt mere ud for at købe coronavacciner fra producenterne Pfizer og Moderna.

Det rapporterer avisen Financial Times, som har set dele af kontrakterne.

Den nye pris for et skud med Pfizers vaccine er 19,5 euro mod tidligere 15,5 euro.

Pfizers nye pris svarer til 145 kroner for et stik. Og da man skal have to stik for at være færdigvaccineret, koster en fuld vaccination med Pfizers vaccine nu 290 kroner.

En vaccinedosis fra Moderna koster 21,5 euro - cirka 160 kroner - viser kontrakterne. Det er en stigning fra cirka 140 kroner per dosis.

Den aftalte pris for den kommende leverance var egentlig højere på 179 kroner per dosis fra Moderna. Men da ordren er blevet gjort større, er prisen blevet lavere. Det oplyser en kilde med kendskab til sagen til Financial Times.

Årsagen til prisstigningerne fremgår ikke umiddelbart.

Vaccinerne fra Pfizer og Moderna benytter mRNA-teknologi. Det er de to coronavacciner, som Danmark benytter i sit vaccinationsprogram.

Over 4,2 millioner borgere i Danmark har modtaget mindst et vaccinestik, mens knap 3,2 millioner er færdigvaccinerede.

83,4 procent af stikkene er givet med vaccinen fra Pfizer/BioNTech. 11,9 procent er givet med Modernas vaccine.

De resterende stik er givet med vacciner fra Johnson & Johnson og AstraZeneca.

De vacciner er også godkendt til brug i EU, men er taget ud af det danske vaccinationsprogram på grund af meldinger om sjældne, men alvorlige bivirkninger.

I maj meddelte EU, at man forventede at have modtaget mere end en milliard vaccinedoser fra de fire producenter inden udgangen af september.