EU sætter kurs mod fremtidens forhold efter britisk exit

EU-præsident Donald Tusk skriver fredag på Twitter, at "EU-lederne er enige om at gå videre til anden fase af brexit-forhandlingerne".

- Tillykke til premierminister Theresa May, skriver Tusk.

Dermed har EU-lederne på deres topmøde i Bruxelles samtidig vedtaget, at der er sket tilstrækkelige fremskridt i første fase af forhandlingerne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) glæder sig over beslutningen på topmødet.

- Nu klar til at bevæge os til fase to, skriver statsministeren på Twitter.

- Håber på tætte fremtidige relationer med Storbritannien efter brexit, skriver han.

I første omgang vil de 27 lande, der bliver i EU, i januar give EU's chefforhandler, Michel Barnier, mandat til forhandlingerne om en overgangsordning efter den britiske exit.

Samtidig efterlyser de mere klarhed over, hvad Storbritannien ellers ønsker at have for et forhold til EU i fremtiden.

Theresa May har sagt, at hun ønsker "et dybt og særligt partnerskab".

Men EU efterlyser flere detaljer. Og først på et nyt topmøde i marts ventes EU27-lederne at vedtage retningslinjer for forhandlingerne om fremtidens forhold.

Det kommer først og fremmest til at handle om en frihandelsaftale.

Og her begynder det rigtig svære. For der står store økonomiske interesser på spil, efterhånden som banen kridtes op for fremtidens samhandel.

Forhandlingernes første fase, der nu er afsluttet, har handlet om penge. Om betaling for de beslutninger, som briterne har været med til at vedtage i EU.

Storbritannien har accepteret en opgørelsesmetode, der kan omregnes til en værdi på et sted omkring 50 milliarder euro (375 milliarder kroner).

Det har også handlet om rettighederne for de EU-borgere, der bor i Storbritannien.

Og det har handlet om fremtidens forhold på grænsen mellem republikken Irland og det britiske Nordirland efter exit.

Der er dog stadig huller, der skal lukkes.

Størst er usikkerheden om, hvordan man på den irske ø undgår en grænse med politi og kontrol, der kan sætte fredsprocessen på spil.

Theresa May og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, gav hånd på en aftale om exit-betingelserne på et møde i Bruxelles for en uge siden.

EU27-lederne understreger, at anden fase i forhandlingerne kun kan bevæge sig videre fremad, hvis aftalen fra første fase nu loyalt bliver omsat til jura.