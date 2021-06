EU retter tredje omgang sanktioner mod Myanmars militærstyre

Hundredvis af demonstranter gik torsdag på gaden i Myanmars største by, Yangon, for at vise deres modstand mod militærkuppet. Det foregår i form af såkaldte "flash mobs", hvor demonstranterne er samlet i ganske kort tid og derpå løber fra stedet for at undgå anholdelse eller at blive skudt. Protesterne i Myanmar er blevet langt færre og langt mindre, efter at militæret har slået hårdt ned på dem og dræbt over 800 civile.

Foto: Stringer/Reuters