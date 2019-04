EU-professor: May er villig til kompromis om blødere brexit

Ifølge Marlene Wind, der er EU-professor ved Københavns Universitet, forsøger May på at lande en blødere brexitaftale.

- Det er tydeligt, at May forsøger at forhindre et hårdt brexit. Det er et forsøg på kompromis og en blødere landing, end hvad de har signaleret hidtil, siger Marlene Wind.

Oppositionslederen Jeremy Corbyn siger, at han er parat til at mødes om brexit med den konservative premierminister, Theresa May.

Dog har Marlene Wind en lille tvivl, om May og Corbyn kan nå til enighed.

- Som udenforstående kan man godt undre sig over, hvordan det skal lykkes nu, når det ikke har kunnet lykkes i de to år, forhandlingerne har stået på, siger Marlene Wind.

Udmeldingen om udsættelse kommer, efter at Underhuset mandag aften igen nedstemte flere mulige veje for brexit.

Dermed stod briterne fortsat til at skulle forlade EU uden aftale 12. april - et såkaldt hårdt brexit.

Ifølge Marlene Wind vil den korte udsættelse give mere tid til at indgå en aftale. Samtidig vil det betyde, at briterne slipper for EU-parlamentsvalget, hvis EU godkender udsættelsen.

- May vil for alt i verden undgå et EU-parlamentsvalg, fordi det vil være en vittighed og svært at legitimere over for briterne, der for tre år siden stemte sig ud af EU, siger Marlene Wind.

Theresa May sagde selv tirsdag aften, at det er nødvendigt med en kort udsættelse, så Storbritannien sikrer sig at forlade EU i rette tid og på en ordentlig måde.