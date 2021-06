EU presser Lukasjenko med sanktioner på gødning og våben

Udenrigsministrene bekræfter beslutningen på et møde mandag i Luxembourg, efter at de fredag i sidste uge fik et skeptisk Østrig, som har bankinteresser i Hviderusland, med på planen.

Med en beslutning om bredere økonomiske sanktioner er EU-landene enige om at lægge et markant tungere pres på Aleksandr Lukasjenkos styre i Hviderusland.

Blandt sanktionerne er et eksportforbud på sportsvåben og aflytningsudstyr, og et importforbud på olie og potaske. Potaske, som benyttes til gødning, er en betydelig del af landets eksport.

- Vi får en fjerde sanktionspakke, som gør rigtig ondt på Lukasjenko og hans regime, siger udenrigsminister Jeppe Kofod, da han ankommer til mødet.

Sanktionerne mod de forskellige sektorer er ikke implementeret endnu. Den præcise dato kendes ikke endnu.

- De vil ramme sektorer i den hviderussiske økonomi, som er direkte koblet til eksport. De er til for at lægge pres på Hviderusland. De vil skade landets økonomi i betydelig grad, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, før mødet.

Samtidig føjes yderligere 86 personer, organisationer og virksomheder til en sanktionsliste. De får indefrosset midler i EU og indrejseforbud. I forvejen er der flere end 80 på den sanktionsliste.

EU-landene har også indført landings- og flyveforbud.

Sanktionerne følger præsidentvalget sidste år, hvorpå styret slog hårdt ned på demonstranter. Lukasjenko vandt ifølge landets officielle valgresultat. Men der var ifølge EU - og flere andre - snyd og bedrag med i spillet.

De fastholder, at det var oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja, som vandt. EU anerkender ikke Lukasjenko som præsident.

Tyskland har sagt, at sanktionerne skal fastholdes, indtil Hviderusland afholder et fair og frit valg.

- Det er rigtig vigtigt, at det gør ondt på dem, og at det kan afskrække andre i regimet fra at støtte Lukasjenko, hvis de kan se, at det faktisk har konsekvenser for dem selv, siger Kofod.

EU-Kommissionen har forberedt en hjælpepakke på 22 milliarder danske kroner til Hviderusland, som ifølge kommissionsformand Ursula von der Leyen vil blive taget i brug, så snart landet er "demokratisk".

Udfordringen for EU-landene er, at sanktionerne ikke skal ramme almindelige borgere i den tidligere sovjetrepublik. Det er vanskeligt, når man benytter bredere økonomiske sanktioner, der rammer eksporten.

- Det er rigtig vigtigt, at vi altid designer de her pakker på en måde, så det også skåner den befolkning, som kæmper for deres rettigheder imod Lukasjenkos styre, og det har taget noget tid at få på plads, siger Kofod.

- Men det er også vigtigt, at vi reagerer kraftigt, når vi ser, at over 400 belarussere bliver udsat for tortur i fængslerne. Og vi så den helt vanvittige sag med et rutefly, der blev tvunget ned i Minsk af Lukasjenko og hans folk.

Mandag havde EU-ministrene et morgenmøde med Tikhanovskaja i Luxembourg.