EU-præsident til briterne: Nu er der kun ti dage tilbage

Nu er der kun ti dage tilbage.

Ti dage til at gøre de fremskridt, der skal til, for at et topmøde i december kan beslutte at indlede forhandlinger om fremtidens forhold mellem EU og Storbritannien.

Det er meldingen fra EU-præsident Donald Tusk, efter at han fredag i Bruxelles har holdt møde med den britiske premierminister, Theresa May.