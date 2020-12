EU-præsident ser slutspurt: Nu skal briterne træffe et valg

EU-præsident Charles Michel forventer en afklaring snart, succes eller fiasko, lader han forstå under et pressemøde fredag formiddag.

Alle frister er for længst passeret, men slutspurten skulle nu være sat ind i forhandlingerne om en handelsaftale mellem EU og Storbritannien.

- De næste timer eller dage vil vi se, hvad der ligger på bordet. Derpå må vi vurdere situationen. Og når forhandlingerne er slut, er det op til landene at tage stilling, siger Michel.

Dermed slår han også en streg under, at der er en klar grænse for, hvor langt briterne kan trække den i forhandlingerne, som chefforhandler Michel Barnier fører på vegne af de 27 medlemslande.

En lille gruppe lande - herunder Frankrig og Danmark - gav tidligere i denne Barnier klar besked om, at det er på tide, at briterne flytter sig.

De lande mener, ifølge diplomater, at Barnier har tilbudt mere end nok og givet rigeligt med indrømmelser til modparten.

Den besked synes også at være budskabet fredag fra EU-præsidenten. Han minder om, at en aftale ikke kun skal godkendes i London.

- EU-landene skal som briterne sige ja eller nej. Hvis et land siger nej, så har vi en "no deal" (ingen aftale), og vi kender alle konsekvenserne af det, siger Michel.

Derfor er det ifølge præsidenten altafgørende, at Barnier lander en handelsaftale med Storbritannien, som kan godkendes af alle 27 EU-lande.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har åbent sagt, at landet ikke vil acceptere en aftale, der kan skade EU og Frankrig på sigt.

- Der er også et klart britisk valg og et britisk ansvar. Vi har klare europæiske standarder, som er baseret på vores værdier, siger Charles Michel og fortsætter:

- Jeg respekterer den britiske suverænitet helt. Men det vil være det valg, som briterne skal træffe. Hvilken slags standarder ønsker de at følge. Det reelle spørgsmål er: Hvilket politisk, økonomisk og socialt projekt ønsker de.

Michel Barnier har sammen med sit forhandlerhold været i London til forhandlinger med sin britiske modpart David Frost siden sidste uge.

Storbritannien forlod EU 31. januar i år. 1. januar 2021 udløber den overgangsperiode, som parterne aftalte, så de havde tid til at forhandle en handelsaftale på plads og dermed undgå en hård skilsmisse.

I overgangsperioden er Storbritannien knyttet til EU's indre marked og de fælles regler.