EU-præsident indkalder til ekstratopmøde om corona

Kort tid efter, at EU-lederne holdt videomøde om coronapandemien, er der nu blevet indkaldt til endnu et.

Torsdag 19. november vil ledere fra EU-landene holde et nyt videomøde, hvor de vil diskutere coronapandemien.

Det oplyser Barend Leyts, der er talsperson for EU-præsident Charles Michel, på Twitter.

Mødet om lidt over to uger følger, efter at EU-lederne holdt et lignende møde torsdag 29. oktober. Her var dagsordenen ligeledes coronapandemien.

Formålet med mødet var at sikre bedre koordinering og at lære af hinandens erfaringer under pandemien, der har varet i et godt stykke over et halvt år.

- Som diskuteret på sidste uges møde så vil EU-præsidenten holde et nyt EU-møde, der vil foregå på video og være dedikeret EU's svar på covid-19, lyder det fra Barend Leyts på Twitter.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har EU-lederne tidligere udtrykt enighed om, at de regelmæssigt vil foretage denne slags udvekslinger.

I øjeblikket oplever flere europæiske lande at være ramt af en anden bølge af coronavirusset, som risikerer at overgå den første bølge, der ramte i foråret.

Eksempelvis i Frankrig bliver der dagligt registreret tusindvis af nye smittede og hundredvis af coronarelaterede dødsfald.

Tirsdag aften oplyser de franske sundhedsmyndigheder ifølge Reuters, at der i det seneste døgn har været 36.330 nye smittetilfælde.

Det er ganske vist markant lavere end rekorden fra mandag på 52.518 tilfælde, men til gengæld er antallet af coronarelaterede dødsfald opgjort til 854, som er det højeste siden 15. april.

For at mindske smittespredningen har flere lande indført restriktioner, ligesom det var tilfældet under første bølge af pandemien.

Tirsdag har premierministrene i både Holland og Ungarn sagt, at der er planer om at indføre yderligere restriktioner i deres respektive lande.

Mens der i Holland vil blive foretaget en delvis nedlukning af landet fra onsdag, så vil Ungarn fra natten til onsdag indføre en midlertidig undtagelsestilstand.