EU-præsident: Dramatisk svært at nå brexit-aftale til tiden

Det siger EU-præsident Donald Tusk fredag på et pressemøde efter to dages topmøde i Bruxelles.

- Stadig realistisk og selvfølgelig dramatisk svært, svarer Tusk på et spørgsmål om, hvorvidt en brexit-aftale kan nås til tiden.

- Anden fase bliver helt sikkert mere krævende end første fase, siger EU-præsidenten.

EU27-landene har fredag vedtaget, at der er sket tilstrækkelige fremskridt i første fase af exit-forhandlingerne.

Det betyder, at forhandlingerne om fremtidens forhold mellem EU og Storbritannien efter den britiske exit nu kan komme i gang.

I første omgang vil de 27 lande, der bliver i EU, i januar give EU's chefforhandler, Michel Barnier, mandat til forhandlingerne om en overgangsordning efter den britiske exit.

Samtidig efterlyser de mere klarhed over, hvad Storbritannien ellers ønsker at have for et forhold til EU i fremtiden.

Den britiske premierminister, Theresa May, har igen og igen sagt, at hun ønsker "et dybt og særligt partnerskab".

Men EU efterlyser flere detaljer, lyder det fra Donald Tusk.

- Tiden er nu inde til interne EU27-forberedelser og udforskende kontakter med Storbritannien for at få mere klarhed over deres vision, siger han.

Først på et nyt topmøde i marts ventes EU27-lederne at vedtage retningslinjer for forhandlingerne om fremtidens forhold.

Det kommer først og fremmest til at handle om en frihandelsaftale.

Og her begynder det rigtig svære. For der står store økonomiske interesser på spil, efterhånden som banen kridtes op for fremtidens samhandel.

Forhandlingerne har i første fase alene handlet om den økonomiske slutopgørelse, EU-borgeres fremtidige rettigheder i Storbritannien og fremtidens grænseforhold på den irske ø,

Storbritannien forlader efter planen EU fredag 29. marts 2019 ved midnat.