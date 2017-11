EU-parlament er slet ikke tilfreds med brexit-fremskridt

- Der er fortsat betydelige problemer, der rejser det grundlæggende spørgsmål, om der er opnået tilstrækkelige fremskridt, skriver Guy Verhofstadt.

Og det er der ikke endnu, lyder meldingen fra Europa-Parlamentet, der skal være med til at godkende betingelserne for den britiske exit.

Brevet fra Verhofstadt kommer samtidig med, at der i Bruxelles breder sig en fornemmelse af, at det måske kan lykkes at nå i mål med første fase af forhandlingerne på et topmøde midt i december.

Det britiske dagblad Financial Times skriver således onsdag, at Storbritannien har bøjet sig for et af EU's helt afgørende krav.

Nemlig hvor mange milliarder, briterne skal betale ved exit for at leve op til de løfter, de indtil nu har påtaget sig i EU.

Michel Barnier, der onsdag har været i Berlin, vil blot sige, at han "arbejder på at lande en aftale".

- Vi er der ikke endnu, lyder det til Reuters.

En talsmand for den britiske premierminister, Theresa May, kalder meldingerne om det britiske milliardtilbud til EU for "spekulation".

Men uanset om pengene er der eller ej, ser Europa-Parlamentet også andre uløste problemer.

Ikke mindst når det gælder EU-borgernes rettigheder i Storbritannien efter exit.

- Det er med stor bekymring, at vi noterer os, at forhandlingerne på det område står stille, og at nogle fremskridt endda er rullet tilbage, skriver Verhofstadt i brevet.

Problemerne omkring fremtidens forhold på grænsen mellem Irland og det britiske Nordirland er også langt fra løst, mener Europa-Parlamentet.

EU-landene kræver "tilstrækkelige fremskridt" i første fase af forhandlingerne, før de vil begynde at tale om fremtidens forhold. Herunder om samhandel efter exit.

Første fase handler om EU-borgernes rettigheder. Det handler om grænsen på den irske ø. Og det handler om at gøre boet op.

Oprindelig var målet, at de andre 27 EU-lande skulle give grønt lys til at indlede anden fase af exit-forhandlingerne på et topmøde i oktober.

Det glippede.

Nu er målet så, at det kan ske på et topmøde 14. og 15. december i Bruxelles.