EU ophæver restriktioner på rejser fra USA

Ud over USA er Albanien, Libanon, Nordmakedonien, Serbien og Taiwan sat på en liste over lande, hvor restriktioner fjernes for ikke-nødvendige rejser. Det kommer også til at gælde regionerne Hongkong og Macau i det kinesiske område, hvis deres rejserestriktioner ophæves for EU-borgere.

De nye lempelser vil træde i kraft i løbet af de kommende dage.

De enkelte EU-lande kan stadig kræve af alle rejsende udefra - også fra de lande, hvor der lempes - at de skal møde op med en negativ coronatest eller skal gennemgå en periode med karantæne.

I forvejen er der otte lande på EU's positivliste: Australien, Israel, Japan, New Zealand, Rwanda, Singapore, Sydkorea og Thailand.

Om dem anbefaler EU-landene, at alle tilbageværende restriktioner gradvist fjernes.

EU lukkede i marts 2020 sine grænser for ikke-nødvendige rejser. Det var på det tidspunkt, hvor smitten med covid-19 spredte sig med stor hast i Europa og rundt om i verden.

Siden har EU ført og opdateret en liste over lande uden for Europa, hvis borgere har ret til at rejse ind i EU.