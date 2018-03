EU og flere store lande rejser kritik af USA i WTO

EU's repræsentant på mødet siger, at der ikke er en holdbar begrundelse for USA's metaltold. USA kan ifølge EU-udsendingen ikke bruge hensynet til sin nationale sikkerhed for at holde sin egen stålindustri i live.

Det er i første omgang uklart, hvilket regi kritikken er fremsat i. Der ser ikke umiddelbart ud til at være tale om, at landene åbner en formel WTO-sag mod USA. Ifølge WTO's regler har de 90 dage til at åbne en sag.

Men den brede kritik fra EU og flere store lande er markant. Blandt kritikerne er i hvert fald tre af de seks lande, der ligesom EU har fået en måneds udsættelse på tolden, så de får mulighed for at forhandle sig til helt at slippe.

Kritikken bliver fremsat, blot få timer efter at USA's kontroversielle told er trådt i kraft tidligt fredag morgen dansk tid.

Fredag formiddag er EU-landenes stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles enedes om at gå i forhandlinger med USA for at forsøge at få EU undtaget fra tolden.