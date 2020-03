EU og Tyrkiet sætter gang i evaluering af migrantaftale

Det blev aftalt på et møde mellem Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, EU-præsident Charles Michel og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, mandag aften i Bruxelles.

Baggrunden for mødet er, at tusindvis af syriske flygtninge og migranter i de seneste uger har bevæget sig mod grænsen til EU-landet Grækenland.

Det er sket, efter at Erdogan har sagt, at grænsen er åben, og at de ville kunne komme ind i EU. Det har dog ikke været tilfældet.

Grækenland har blokeret grænsen og helt ekstraordinært lukket for, at nytilkomne kan søge asyl. Det har von der Leyen mandag kritiseret.

Ursula von der Leyen siger efter mødet med Erdogan, at aftalen om migranter fra 2016 "fortsat er gyldig".

Med den har EU lovet - og delvist allerede givet - Tyrkiet 6 milliarder euro til at hjælpe de 3,7 millioner syriske flygtninge i landet.

- Vi har afgjort forskellige holdninger, men vi har talt ærligt og åbent om disse, og det var en god samtale og en konstruktiv dialog, siger hun.

Michel siger efter mødet, at EU-lederne formentlig skal have et nyt møde med Erdogan i en nær fremtid.

Først skal EU's udenrigschef, Josep Borrell, og Tyrkiets udenrigsminister, Mevlüt Cavusoglu, gennemgå aftalen fra 2016.

Formålet er ifølge Michel "at afklare", om parterne har "samme tolkning" af aftalen, så den kan implementeres.