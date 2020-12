EU og Kina er tæt på at indgå stor investeringsaftale

Kinas præsident, Xi Jinping, har onsdag indledt et telefonmøde med EU-ledere om en længe ventet investeringsaftale, som skal åbne den kinesiske økonomi mere for europæiske virksomheder.

Aftalen, der har været undervejs siden 2014, er central for EU, der i stigende grad ser Kina som en økonomisk konkurrent. Sidste år meddelte de to parter, at forhandlingerne ville blive afsluttet ved udgangen af 2020.

Financial Times skrev tirsdag, at en officiel meddelelse om aftalen er nært forestående.

Den nye aftale mellem EU og Kina ventes dog først at falde endelig på plads om flere måneder. Den ventes også at skabe gnidninger i forholdet til den kommende amerikanske administration under Joe Biden.

Den svenske minister for udenrigshandel, Anna Hallberg, skriver ifølge TT, at en aftale er "meget nær".

Fra Beijing lyder der også meget positive signaler.

- Der er sket enorme fremskridt, siger Wang Wenbin, talsperson for det kinesiske udenrigsministerium.

I Tyskland er der massiv støtte til aftalen trods bekymringer over menneskerettighedskrænkelser i Kina, skriver flere nyhedsmedier.

I Kina skriver dagbladet South China Morning Post, at Kina åbner dørene til verdens næststørste økonomi for blandt andet Europas produktionsvirksomheder, banker, rådgivningsvirksomheder, televirksomheder og konsulenter.

Elbiler er velkomne, men det er ikke muligt at åbne traditionelle bilfabrikker med brændselsmotorer, hedder det.

I sundhedsindustrien er der muligheder for at byde ind på opførelserne af private sygehuse i storbyer som Beijing, Shanghai, Guangzhou og Shenzhen. Men på andre områder skal investeringer ske i et samspil med kinesiske virksomheder.