EU møder Netanyahu: Vi følger ikke i hælene på Trump

Eller når det handler om at flytte ambassader til den omstridte by.

Hverken når det handler om den amerikanske præsidents beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad her og nu.

EU kommer ikke til at følge i hælene på Donald Trump i striden om Jerusalem.

Det er budskabet fra EU's udenrigsministre, efter at de mandag har holdt møde med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

EU's udenrigschef, Federica Mogherini, siger, at Netanyahu på det to timer lange møde i Bruxelles oplevede fuld enighed i EU.

- Der er fuld enighed om, at den eneste realistiske løsning på konflikten bygger på to stater med Jerusalem som hovedstad i både Israel og Palæstina, siger Mogherini om EU's holdning.

Benjamin Netanyahu forudså ved ankomsten til mødet, at de europæiske lande vil gå samme vej som USA.

- Jeg tror, at alle eller de fleste europæiske lande vil flytte deres ambassader til Jerusalem og anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, sagde Netanyahu.

Mogherini siger efter mødet, at ingen EU-lande vil flytte deres ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, som Netanyahu forventer.

- Han kan reservere sine forventninger til andre. Når det gælder EU, kommer det ikke til at ske, siger Mogherini.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) siger, at udgangspunktet for EU er en løsning med to stater, der deles om Jerusalem.

- Det ligger i EU-linjen, at Jerusalem både vil blive Israels og den palæstinensiske hovedstad, når der kommer en tostatsløsning, siger Samuelsen.

- Medmindre de to parter aftaler en anden løsning. Og det skal de være velkomne til at gøre, siger han.

Mogherini har advaret om, at Trumps beslutning kan forværre mulighederne for at forhandle om fred i Mellemøsten.

Benjamin Netanyahu ser lige omvendt på det.

- Fred bygger på virkeligheden. Fred bygger på at anerkende virkeligheden, sagde han.

Det israelske parlament, præsidentens kontor, Netanyahus eget kontor, ministerierne og højesteret ligger i Jerusalem.

Byen har været hovedstad for staten Israel i 70 år og for det jødiske folk i 3000 år, sagde premierministeren.

- Jerusalem er Israels hovedstad. Ingen kan nægte det, lød det fra Natanyahu.