EU-ministre kaldes til møde om Hviderusland og migranter

Det slovenske formandskab i EU oplyser fredag, at det indkalder til et ekstraordinært møde 18. august for de 27 landes indenrigsministre.

Det skriver Reuters.

Hviderusland beskyldes for at bruge migranter fra Mellemøsten som et våben mod EU, der har pålagt sanktioner mod regimet i Minsk.

EU-Kommissionen kaldte onsdag Hvideruslands diplomatiske repræsentant i Bruxelles til møde i Kommissionens hovedkvarter.

Samtidig havde Kommissionen et møde med Iraks regering.

Hviderusland beskyldes for at flyve flere tusinde migranter, de fleste fra Irak, til Minsk. Herfra bliver de sendt over grænsen til Litauen. Det ses som et forsøg på at genere EU mest muligt.

Den litauiske udenrigsminister, Gabrielius Landsbergis, sagde tidligere på ugen til nyhedsmediet Politico, at der allerede i år er kommet 4000 illegale migranter til Litauen. Hele sidste år var det kun 80.

- Der er en mulighed for, at 10.000 mennesker vil komme, inden sommeren er forbi, og måske endnu flere, advarede han.