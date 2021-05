EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, annoncerede mandag på et pressemøde, at hviderussiske fly har fået forbud mod at flyve i EU's luftrum. Foto: John Thys/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: EU lukker luftrum efter hviderussisk flykapring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

EU lukker luftrum efter hviderussisk flykapring

EU's stats- og regeringschefer er blevet enige om at lægge nye sanktioner ned over Hviderusland, efter at Ryanair-fly søndag blev tvunget til at lande i Minsk.

Verden - 25. maj 2021 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Hviderussiske passagerfly har formentlig fløjet deres sidste ture til EU i en rum tid. Det står klart, efter at EU's stats- og regeringschefer mandag aften blev enige om at forbyde fly fra det østeuropæiske land i EU's luftrum, som modsvar på at hviderussiske myndigheder søndag tvang et passagerfly fra Ryanair til at lande i Minsk, hvor en systemkritiker blev anholdt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger