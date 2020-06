EU-ledere skal til første fysiske topmøde i månedsvis

Det sker 17. og 18. juli. Det skriver Michels talsmand på Twitter.

Charles Michel har som mange diplomater sagt, at man har brug for fysisk fremmøde for faktisk at kunne forhandle en aftale om budgettet, der ifølge et forslag fra EU-Kommissionen bør være på 1100 milliarder euro.

Danmark ønsker det lavere. Statsministeren sagde på et videotopmøde i sidste uge, at hun i forhandlingerne går efter et budget, der kommer tæt på 1050 milliarder euro. Det har Folketinget givet mandat til.

I tillæg til budgettet skal EU-landene drøfte en stor genopretningsfond, der i første omgang finansieres gennem lån på kapitalmarkederne.

Så langt er landene enige. Men de er uenige om, hvordan pengene, hvis formål er økonomisk genopretning efter coronakrisen, skal fordeles.