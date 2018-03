EU-ledere klar til at forhandle fremtid med briter

Det skriver EU-præsident Donald Tusk fredag på Twitter under et EU27-topmøde i Bruxelles.

- Beslutning: EU27 har vedtaget retningslinjer for det fremtidige EU-britiske forhold efter brexit, skriver EU-præsidenten.

Det handler først og fremmest om en frihandelsaftale mellem EU og Storbritannien.

Forhandlingerne ventes at gå i gang inden for de kommende uger.

Samtidig bakker EU-lederne op om at give en overgangsordning for Storbritannien.

Den skal vare fra den britiske exit 29. marts 2019 - om et år - til udgangen af 2020.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er glad for beslutningen på EU-topmødet.

- Glad for aftale om overgangsordning for Storbritannien og vedtagelse af retningslinjer for det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, skriver statsministeren under topmødet på Twitter.

- Stadig lang vej igen og småt med tid til at nå endelig aftale om komplekse emner. Intet er aftalt, før det hele er aftalt, skriver han.

EU-landene foreslår en frihandelsaftale, der omfatter alle områder og er uden afgifter på varer.

De ønsker "et så tæt partnerskab med Storbritannien i fremtiden som muligt", hedder det.

Sådan et partnerskab bør også omfatte kampen mod terror og international kriminalitet, sikkerhed, forsvar og udenrigspolitik, står der i retningslinjerne.

Storbritannien vil både ud af det indre marked og EU's toldunion. Og det begrænser mulighederne for en aftale, lyder det fra EU.

- Det vil desværre have negative økonomiske konsekvenser, især i Storbritannien, hedder det direkte i EU's udspil til forhandlinger.

Donald Tusk har tidligere sagt, at det vil blive den første frihandelsaftale i historien, der løsner de økonomiske bånd i stedet for at styrke dem.