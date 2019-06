EU-lande vil undgå krig efter angreb på tankskibe

USA har beskyldt Iran for at stå bag, og den amerikanske præsident, Donald Trump, har for nylig truet med at udslette Iran.

Flere EU-lande afviser at drage konklusioner på angreb i sidste uge på to tankskibe i Hormuzstrædet og støtter fortsat atomaftalen med Iran.

- Jeg mener, at den vigtigste opgave for udenrigsministrene i dag er at undgå krig, siger Luxembourgs udenrigsminister, Jean Asselborn, før et ministermøde i Luxembourg.

Asselborn, som har været udenrigsminister i 15 år, vil ikke spekulere i, hvad der i givet fald skal ske. Han nævner den amerikanske invasion af Irak i 2003, som også Danmark bidrog til.

Han pointerer, at man dengang gik i krig på grundlag af forkerte oplysninger fra USA om masseødelæggelsesvåben.

Derfor vil det være godt med en uafhængig undersøgelse i FN-regi.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, siger, at man fortsat "er i gang med at samle oplysninger".

Den amerikanske præsident truede i maj med at udslette Iran.

- Hvis Iran vil slås, så bliver det enden på Iran, skrev Trump på Twitter nogle uger inden angrebet på tankskibene.

USA har under Trump trukket sig fra den internationale atomaftale med Iran. Amerikanerne har lagt tungt pres på EU-landene ved at indføre sanktioner mod Iran. Også virksomheder, der handler med Iran, trues med sanktioner.

EU står dog fast på atomaftalen.

Men også iranerne øger presset på Europa.

Mandag meddeler en talsmand for Irans atomenergimyndigheder, at landet er parat til inden for to uger at øge mængden af beriget uran, så en aftalt grænse på 300 kilogram overskrides.

- Men der er stadig tid, hvis de europæiske lande handler, siger talsmand Behrouz Kamalvandi ifølge nyhedsbureauet Mehr.

De fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og Tyskland indgik i 2015 en atomaftalen med Iran, der skulle begrænse Irans atomaktiviteter, mens sanktioner mod Iran skulle fjernes.

Aftalen har mistet værdi, efter at USA er ude af den. Men EU-landene har indtil videre sagt, at de ønsker at holde fast i den.

De seneste spændinger mellem Iran og USA skal ikke have indflydelse på aftalen, siger Hollands udenrigsminister, Stef Blok.

- Atomaftalen skal vurderes på egne betingelser. Det er meget vigtigt, at vi fortsat verificerer via det internationale atomenergiagentur, om Iran opfylder forpligtelser. Gør Iran det, skal vi holde fast i aftalen, siger han før EU-mødet.