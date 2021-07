EU-lande vil svare igen på hviderussiske angreb med migranter

Migranter er ifølge EU-landene blevet fløjet til Hviderusland, hvorfra de sendes over grænsen til Litauen - og dermed ind i EU.

- Det er fuldstændig uacceptabelt at benytte migranter som våben. At mennesker skubbes ind mod grænsen, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, mandag i forbindelse med et møde mellem EU's udenrigsministre i Bruxelles.

Litauens udenrigsminister, Gabrielius Landsbergis, ankom til mødet med et krav om en fælles EU-strategi for, hvordan man skal håndtere udfordringen.

Litauen har de seneste dage været i gang med at styrke sin grænse til Hviderusland med pigtråd og hegn. Det er sket som reaktion på, at mellem 1000 og 2000 migranter skal have passeret grænsen illegalt i år.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kalder det "absurd" og et eksempel på "hybrid krigsførelse".

- Litauens grænse til Belarus (Hviderusland, red.) er også vores grænse. Derfor har vi også udtrykt fuld solidaritet med Litauen. Vi vil have en styrket EU-rolle med Frontex på grænsen. Og så vil vi have en dialog med de lande, hvor de irregulære migranter kommer - eller er i transit - fra, siger Kofod efter mødet.

Frontex, som er EU's grænse- og kystvagtskontor, meddelte mandag, at man vil sende forstærkninger til grænsen.

EU-landene har indført fire bølger af sanktioner mod Hviderusland i forlængelse af præsidentvalget sidste sommer og myndighedernes efterfølgende vold mod demonstranter og politiske modstandere.

Ud over de sædvanlige indefrysninger af midler og indrejseforbud mod individer er også sektorsanktioner vedtaget. De anses for at være et skrappere middel med mere omfattende konsekvenser.

Litauen vil have mere. Og landet får støtte fra udenrigschefen i EU. Han opfordrer til at skærpe de økonomiske sanktioner mod Hviderusland. Også Danmark er klar til at se på det.

- Vi har lige vedtaget den fjerde sanktionsrække over for Belarus, inklusive sektorsanktioner, som gør rigtig ondt på deres økonomiske elite. Men vi er klar til at se på nye sanktioner, siger Kofod.

Udenrigsminister vil have "maksimalt pres" på den hviderussiske præsident. Det er nødvendigt, indtil der kommer en bevægelse hen imod en national dialog, der skal føre til et reelt frit, fair og demokratisk valg.

Lykkes det, skal der også være en gulerod fra EU, mener udenrigsministeren.

EU har lovet at sende tre milliarder euro til projekter i Hviderusland. Men pengene kan først frigives, når "Hviderusland er demokratisk", som EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, tidligere har formuleret det.