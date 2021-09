EU-lande vil styrke forskningen med forsigtig åbenhed

EU-landene skal være åbne, men alligevel ikke for åbne, når det drejer sig om samarbejde inden for forskning og innovation.

Ministrene er enige om, at EU's globale rolle inden for forskning og innovation skal styrkes. Det kræver et stærkt fokus på åbenhed, mener de. Men det skal altså være med måde.

Ministrene bruger en særlig formulering, når de beskriver den foretrukne fremgangsmåde for internationalt samarbejde.

De opfordrer medlemslande og EU-Kommissionen til at være "så åbne som muligt og så lukkede som nødvendigt" i diskussioner med globale samarbejdspartnere inden for forskning og innovation.

Hvad den formulering mere præcist betyder, forklarer uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S).

- Det er en hensigt om at være så åbne som muligt - altså at samarbejde med europæiske lande og tredjelande, hvor der sker vigtig og god forskning, som vi har gavn af. Så deri består åbenheden og viljen til samarbejde.

- Så lukket som nødvendigt er den anden del af den sætning. Altså at der også er steder, hvor der kan være nogle sikkerhedsmæssige eller etiske udfordringer, som vi er nødt til at tage højde for i forskningssamarbejdet.

- Hvad bliver forskningen brugt til, når man er nået hen til en eller anden form for resultat. Så der skal vi også tænke os om, siger han.

Ministrene fremhæver nøgleområder, der skal styrke EU's rolle på området. Det gælder fælles værdier og principper, åbenhed balanceret med forsigtighed og samarbejde via gensidighed.

Den fælles EU-tilgang på området flugter godt med det danske udgangspunkt, mener Jesper Petersen.

- Vi er nødt til også selv som land - også ud over hvad der er igennem EU-projekter - at have den tilgang, at vi er bevidste om, hvad vi vil med vores forskningssamarbejder, og at vi tænker os godt om, når vi indgår i det med andre lande.

- Det er et arbejde, der pågår nu i Danmark om at få mere opdaterede retningslinjer for samarbejder med institutter og forskere i andre lande for at være sikre på, at vi står rigtigt i de sikkerhedsmæssige og etiske dilemmaer og udfordringer, der kan være, når man forsker, siger han.

Det er første gang, at Jesper Petersen er til møde med sine kolleger i EU, efter at han har overtaget posten som uddannelses- og forskningsminister.

Han beretter om et godt og spændende møde, hvor han fik mulighed for ved siden af at have direkte møder med kollegerne fra Østrig og Sverige.