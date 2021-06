EU-lande vil observere valg i sikkerhedsudfordret Irak

- Vi må se den sikkerhedspolitiske situation i landet an, og jeg mener, at det er rigtig vigtigt, at den irakiske regering dokumenterer, at den er klar til at støtte det, siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, til Ritzau.

Mandag drøftede EU-landenes ministre situationen i Irak med landets udenrigsminister, Fuad Hussein, i Luxembourg.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), besøgte tidligere i juni Hussein, hvor han blandt andet forsøgte at bane vejen for mødet og en EU-valgmission.

- Det er vigtigt for Danmark, at vi får en valgobservationsmission til landet, fordi det kan være med til at sikre demokratiske, legitime, fair og frie valg. Det vil øge tilliden til, at den nye regering er valgt demokratisk, siger Kofod efter EU-mødet.

Han tilføjer, at "sikkerhedssituationen skal kunne retfærdiggøre det".

- Det er forudsætningen, at det kan lade sig gøre (sikkerhedsmæssigt, red).

- Det er et ekstremt udfordret land. Mellemøstens konflikter er en del af Irak med sunni, shia, kurdere og forskellige religiøse og etniske grupper, som skal arbejde sammen. Irak kan blive en model, hvis det lykkes at stabilisere landet, siger Kofod.

Det handler ifølge ministeren både om at forhindre, at "grupper som Islamisk Stat får" liv igen og at forhindre "store flygtningestrømme imod Europa".

Den svenske udenrigsminister, Ann Linde, var på mødet med Hussein optaget af kvinders deltagelse i det politiske liv.

- Han sagde, at de vil indføre kvoter, så 25 procent af kandidaterne skal være kvinder, siger Linde.

Hun bekræfter, at sikkerhedssituationen kan gøre observatørmissionen til en vanskelig opgave.

- Vi traf beslutning om at sende en valgobservatørmission til Irak fra EU's side. Det kan være lidt afhængigt af, hvordan sikkerhedssituationen er. Men der er stor enighed om det, siger Ann Linde.

Heiko Maas roste de reformplaner, som den nuværende regering i Irak har lagt frem. Den tyske minister mener, at det bestemt "går i den rigtige retning".