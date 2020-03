EU-lande vil indlede optagelsesproces med Balkan-lande

Nordmakedonien og Albanien er kommet et skridt nærmere optagelse i EU - dog er vejen fortsat lang, og der er ingen garanti for, at det faktisk vil ske.

Mandag har EU-landene på ambassadørniveau godkendt et udkast til en aftale. Det bekræfter flere kilder over for Ritzau. Den aftale lægger op til, at man giver grønt lys til processen.