EU-lande vil fremme værdier med stor plan for teknologier

Udenrigsministrene fra de 27 lande gav mandag støtte til, at man arbejder videre hen imod en fælles politik for blandt andet at præge fælles beslutninger i udenrigs- og sikkerhedspolitikken.

Teknologier skal bruges til at fremme EU's værdier globalt, er medlemslandene enige om.

- I EU må vi benytte vores unikke kapacitet til at fastsætte globale normer og standarder for at fastholde et åbent system, der er centreret omkring retsstaten, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, efter mødet i Bruxelles.

Globale aktører, siger Borrell, "benytter nye teknologier til at manipulere information", til at påvirke den offentlige debat og "til at blande sig i demokratiske processer".

- Vi er enige med udenrigstjenesten og EU-Kommissionen om at fortsætte vores samarbejde om at strukturere en sammenhængende digital udenrigspolitik, siger Borrell.

På et topmøde i marts blev stats- og regeringscheferne enige om at arbejde tættere sammen på dette område.

Konkret tog mandagens diskussion afsæt i et holdningspapir, som Danmark har taget initiativ til. Det fik støtte fra alle medlemslandene.

- Det vigtigste er, at vi sikrer, at teknologierne fremmer de værdier, som vi har i EU. Derfor var det rigtig godt, at det papir, som vi præsenterede, fik opbakning fra alle lande, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Idéen bag er ifølge ministeren, at EU skal spille en rolle for at "fremme en åben og demokratisk verden", hvor teknologi bliver brugt på en måde, der er baseret på menneskerettigheder og demokrati.

Han peger på, hvordan teknologi i dag bruges eksempelvis af demonstranter i Hviderusland til at organisere sig, mens styret i landet ifølge ministeren samtidig benytter teknologierne til at undertrykke sin egen befolkning:

"En håndfuld private aktører" får lov til at skabe den digitale virkelighed i dag, hedder det i holdningspapiret.

Samtidig har demokratiske regeringer, parlamenter og befolkninger mistet noget i forhold til at styre retningen for de demokratiske samfund, hedder det.

- Facebook har flere brugere, end verdens største land Kina har borgere. Så vi skal bruge teknologien til at fremme vores værdier, og vi skal holde tech-industrien og disse aktører ansvarlige, siger Kofod.

- Hvis vi ikke sætter standarder og tager kampen op, så risikerer vi, at teknologi, som vi har set mange eksempler på i Myanmar og Belarus (Hviderusland), bliver brugt i autokraters hænder til at undertrykke befolkninger, tilføjer han.

Den digitale udenrigspolitik skal ifølge ministeren udarbejdes i løbet af det kommende halve år.

De globale tech-giganter er amerikanske, men EU har tidligere været med til at sætte normer ud over Europas grænser i forhold til beskyttelse af personlige oplysninger.