EU-lande udskyder optagelsessnak med Makedonien og Albanien

Et mindretal af medlemslande blokerer, at EU indleder optagelsesforhandlinger med Albanien og Republikken Nordmakedonien.

Dermed bliver der ingen beslutning om processen, når EU's stats- og regeringschefer mødes senere på ugen i Bruxelles.

For begge lande hedder det:

- I lyset af den begrænsede tid og sagens store betydning vil ministerrådet vende tilbage til spørgsmålet med et mål om at træffe en klar og afgørende beslutning så snart som muligt og senest i oktober 2019.

Republikken Nordmakedonien har for nylig skiftet navn fra Makedonien blandt andet for at kunne søge optagelse i EU og Nato.

Det er sket i forlængelse af en årtier lang navnekonflikt med nabolandet Grækenland, hvor en stor region har samme navn.

Grækenland har blokeret for, at nabolandet kunne søge optagelse, hvis det fastholdt navnet Makedonien.

Nordmakedonien har ifølge flere diplomater størst chance for - på et tidspunkt - at indlede forhandlinger med EU, mens vejen for Albanien, hvor korruptionen er udtalt, synes mere stenet.

Europa-Kommissionen og udvidelseskommissær Johannes Hahn har presset på for at sætte gang i forløbet, som de to balkanlande i skuffelse har set udskudt tidligere.

Tyskland og Holland er blandt de lande, som har bremset, at EU sætter gang i processen.

Der har været modstand i Forbundsdagen i Berlin, som først vil stemme om spørgsmålet efter sommerferien. Også parlamentet i Haag vil udsætte beslutningen.

I tillæg til den tvivl, der hersker i flere EU-lande, har Cypern truet med at nedlægge veto, medmindre EU stopper Tyrkiets boringer i cypriotisk territorialfarvand. Eller i det mindste gør noget for at stoppe tyrkerne.

EU's troværdighed er på spil, når man igen udskyder en beslutning, giver flere lande udtryk for. De ærgrer sig over, at man ikke kan tilbyde de to balkanlande forhandlinger.